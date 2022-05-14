Son Dakika | Fransa: İsrail polisinin Filistinli gazetecinin cenazesindeki şiddeti "şoke edici" - Son Dakika
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Son Dakika | Fransa: İsrail polisinin Filistinli gazetecinin cenazesindeki şiddeti "şoke edici"

14.05.2022 00:50
Son Dakika | Fransa: İsrail polisinin Filistinli gazetecinin cenazesindeki şiddeti "şoke edici"

Son dakika haber: Fransa, İsrail ordusu tarafından öldürülen Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen cenaze töreninde İsrail polisinin cenazeyi taşıyanları dakikalarca darbetmesine ilişkin görüntüleri "şoke edici" olarak tanımladı.

Fransa, İsrail ordusu tarafından öldürülen Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen cenaze töreninde İsrail polisinin cenazeyi taşıyanları dakikalarca darbetmesine ilişkin görüntüleri "şoke edici" olarak tanımladı.

Fransa'nın İsrail'deki başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fransa'nın koruması altındaki St Joseph Hastanesinde Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreni sırasında yaşanan polis şiddetinin kaygı verici olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu görüntülerin derinden "şoke ettiği" vurgulandı.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşe maruz kalmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

İsrail polisi, Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

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Fransa, İsrail, Cenaze, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Fransa: İsrail polisinin Filistinli gazetecinin cenazesindeki şiddeti 'şoke edici' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Fransa: İsrail polisinin Filistinli gazetecinin cenazesindeki şiddeti "şoke edici" - Son Dakika
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