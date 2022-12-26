Türkiye'den Fransa'ya net mesaj! Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
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Türkiye'den Fransa'ya net mesaj! Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

26.12.2022 19:34

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fransa hükümet yetkililerinin terör örgütü PKK propagandasına alet olmasından duyulan rahatsızlık iletildi.

Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin bulunduğu sokakta silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Bu gelişme sonrası PKK yanlıları Fransa'da sokakları birbirine kattı. Paris'i yangın yerine çeviren terör destekçileri polisle çatıştı. PKK'lıların Türkiye aleyhine propaganda başlatmasının ardından Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

TEPKİ GÖSTERİLDİ

Dışişlerine çağrılan Büyükelçi Herve Magro'ya, Paris saldırısı bahane edilerek, PKK/PYD/ YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlattıkları kara propaganda ve Fransa Hükümet yetkilileri ile bazı siyasetçilerinin bu propagandaya alet olmalarından duyulan rahatsızlık dile getirilerek, tepki gösterildi.

FRANSA'YA NET MESAJ

Magro'ya, terör örgütünün Paris sokaklarında gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinin Fransa Hükümeti ve kamuoyu tarafından doğru tahlil edilmesinde fayda görüldüğü ve Fransa'nın mezkur olay karşısında aklıselimle hareket ederek, terör örgütünün sinsi gündemini ilerletmesine müsaade etmemesinin beklenildiği mesajı verildi.

Öte yandan, konuya ilişkin tepki Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği aracılığıyla Fransız makamlarına iletildi.

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Fransa, Paris, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'den Fransa'ya net mesaj! Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
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