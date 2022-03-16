Son dakika: Fransa ordusunun mühimmatı olası bir savaş durumunda 3-4 günde tükenebilir - Son Dakika
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Son dakika: Fransa ordusunun mühimmatı olası bir savaş durumunda 3-4 günde tükenebilir

16.03.2022 03:28
Son dakika: Fransa ordusunun mühimmatı olası bir savaş durumunda 3-4 günde tükenebilir

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fransa'nın olası bir savaşa girmesi durumunda, ordusunun mühimmatının 3 ila 4 gün içerisinde tükenebileceği belirtildi.

Fransa'nın olası bir savaşa girmesi durumunda, ordusunun mühimmatının 3 ila 4 gün içerisinde tükenebileceği belirtildi.

Fransız Senatosu Dış ilişkiler ve Savunma Komisyonu Başkanı Christian Cambon, konuştuğu RFİ radyosunda, olası uzun vadeli bir savaşı devam ettirmek için Fransa'nın yeterli mühimmata sahip olmadığını uzun zamandır bildiklerini söyledi.

Cambon, böyle bir durumda, askeri mühimmatın birkaç gün içerisinde tükenebileceğini, hatta bunun 3-4 günden fazla sürmeyeceğini ifade etti.

Ülkesinin askeri mühimmatının halihazırda Sahraaltı bölgesinde bulunan Barkhane askeri birliklerinin hizmetine verildiğini söyleyen Cambon, Fransa'nın diğer Avrupa ülkelerinin aksine stoklarını kullandığını dile getirdi.

Christian Cambon, "çatışma kapımıza ulaşırsa, kendimizi aynı durumda bulmak istemeyiz" diyerek, Fransa'nın İkinci Dünya Savaşı arifesinde yaşadığı mühimmat sıkıntısını anımsattı.

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Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Fransa ordusunun mühimmatı olası bir savaş durumunda 3-4 günde tükenebilir - Son Dakika


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