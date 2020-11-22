Son dakika... Fransa Sağlık Bakanlığı, artan akıl sağlığı problemleri ile ilgili uyarılarda bulundu - Son Dakika

Son dakika... Fransa Sağlık Bakanlığı, artan akıl sağlığı problemleri ile ilgili uyarılarda bulundu

22.11.2020 00:05
Son dakika... Fransa Sağlık Bakanlığı, artan akıl sağlığı problemleri ile ilgili uyarılarda bulundu, System.String[]

Son dakika haberi: Fransa'da, Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Fransızların akıl sağlığının kötüleştiğini açıklaması üzerine Sağlık Bakanlığı bu konuda uyarılarda bulundu.

Fransa'da, Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Fransızların akıl sağlığının kötüleştiğini açıklaması üzerine Sağlık Bakanlığı bu konuda uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede artan akıl sağlığı problemlerine karşı insanların yakınlarıyla temas halinde kalması gerektiği belirtildi.

Haberlerin sürekli izlenmemesi çağrısında bulunulan açıklamada, alkol ve tütün ürünlerinin tüketiminin sınırlandırılması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, Fransızların akıl sağlığına dikkat etmesi ve tedavileri reddetmemesi uyarısında bulunuldu.

Sağlık Bakanı Veran, 19 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınında Fransızların ve özellikle ekonomik zorluklar yaşayanlar ile 18-24 yaş aralığındaki kişilerin akıl sağlığının kötüleştiğini belirtmişti.

Ülkede her kesimde depresif sendromlarda artış yaşandığını ifade eden Veran, ağustostan bu yana insanların çok daha endişeli ve yaşam memnuniyetinde azalma olduğunu kaydetmişti.

Veran, bu salgının insanlarda stres yarattığını ve çoğunluğunda psikolojik sorunlara neden olduğunu söylemişti.

Sağlık Bakanlığı, Twitter, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Fransa Sağlık Bakanlığı, artan akıl sağlığı problemleri ile ilgili uyarılarda bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Domuz bağı cinayetinde dayı-yeğen, yaşlı kadını 600 TL ve 1 çuval fındık için öldürmüş "İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil         
23:50
Acun Ilıcalı, MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Acun Ilıcalı, MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu         
22:53
"Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı         
22:04
Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi         
21:47
Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı         
20:46
Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı         
18:52
İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu         
16:43
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir         
14:09
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor         
11:29
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı         
10:25
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 00:14:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Fransa Sağlık Bakanlığı, artan akıl sağlığı problemleri ile ilgili uyarılarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei