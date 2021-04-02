Son dakika... Fransa Savunma Bakanı Parly, Mali Cumhurbaşkanı Bah N'Daw tarafından kabul edildi - Son Dakika

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, güvenlik sorunlarını görüşmek üzere Mali Cumhurbaşkanı Bah N'Daw tarafından kabul edildi.

Parly, Çek mevkidaşı Lubomir Metnar ve Estonyalı mevkidaşı Kalle Laanet ile Mali'ye geldi.

Cumhurbaşkanı N'Daw tarafından kabul edilen Fransa Savunma Bakanı Parly, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Parly, Mali Cumhurbaşkanı'na terörle mücadele konusundaki kararlılıklarını dile getirdiğini aktararak, "Ziyaretimiz kapsamında, Mali güvenlik güçlerine destek amacıyla oluşturulan Avrupa Görev Gücü Takuba bünyesindeki Malili, Fransız, Çek, Estonyalı, İsveçli ve İtalyan askerleri de ziyaret edeceğiz." dedi.

Parly, Fransa ve Avrupa'nın terörle mücadele konusunda Mali'nin yanında olduğunu vurguladı.

Bakan Parly'nin ziyaretini, Mali toplumunun ülkedeki Fransız askerlerine tepkili olduğu bir dönemde gerçekleştirmesi dikkati çekti.

Operasyonda 19 sivilin öldürülmesi

Fransa, 3 Ocak'ta istihbarat üzerine silahlı teröristlere karşı hava operasyonu düzenlediklerini belirtmiş, bir düğünün hedef alındığı yönündeki iddiaları reddetmişti.

Mali ordusundan yapılan açıklamada da Fransa'nın aktardığı bilgiler doğrulanmış ve hava saldırısında sivil kaybın yaşanmadığı belirtilmişti.

Ancak Birleşmiş Milletler (BM) soruşturma heyetinin tamamladığı raporda, ülkenin orta kesimindeki Bounti köyünde düzenlenen hava saldırısında 19 sivilin öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Raporda, saldırının düzenlendiği bölgede düğün merasimi için yaklaşık 100 kişinin toplandığı belirtilerek, bunlar arasında terör örgütü El Kaide'ye bağlı bir gruba üye olduğu tahmin edilen 3 silahlı kişinin bulunduğu ve toplam ölü sayısının 22 olduğu kaydedilmişti.