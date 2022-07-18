Son dakika: Fransa ve İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Fransa ve İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor

18.07.2022 11:08

Son dakika haberlerine göre Fransa'nın Bordeaux kentinin güneyi ve İspanya genelinde 5 gündür süren orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

Fransa'nın Bordeaux kentinin güneyi ve İspanya genelinde 5 gündür süren orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. On binlerce hektarlık alan küle dönerken, binlerce kişi de tahliye edildi.

Fransa'nın Bordeaux kentinin güneyindeki Gironde bölgesinde çıkan orman yangınları nedeniyle 13 bin hektarlık alanın küle döndüğü belirtilirken, 16 bin kişinin tahliye edildiği duyuruldu. İspanya'da ise 30 bin hektarlık alanın küle döndüğü, 3 bin 200 kişinin de tahliye edildiği açıklandı. Portekiz'de çıkan orman yangınlarının şu an kontrol altında olduğu ifade edildi.

SANCHEZ'DEN ÖLEN İTFAİYECİ İÇİN TAZİYE MESAJI

Öte yandan İspanya'nın kuzeybatısındaki Zamora ilinde bulunan Ferreruela kasabasındaki yangına müdahale sırasında bir itfaiye personeli yaşamını yitirdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Tüm düşüncelerim, bu gece Ferreruela'daki yangını söndürmek için çalışırken hayatını kaybeden itfaiye personelinin ailesi ve meslektaşlarıyla. Alevlerin önünde dinlenmeden savaşanların muazzam çalışmalarına teşekkür edebilecek sözcük yoktur' dedi.

YORUMLAR
500
Son dakika: Avrupa aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor Son dakika: Avrupa aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor Avrupa'da sıcak hava dalagası: Akdeniz ülkeleri orman yangınları ve sıcakla mücadele ediyor Avrupa'da sıcak hava dalagası: Akdeniz ülkeleri orman yangınları ve sıcakla mücadele ediyor
Kaynak: DHA

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Fransa ve İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:14 Denizli'de yeni doğum yapan 18 yaşındaki eşini öldüren zanlı 40 gün sonra teslim oldu: Katil kaynanam, ben değilim
11:04 Bakanlık asbestli geminin İzmir Aliağa'da sökülmesine izin verdi! Muhalefetten, "Tüm Türkiye zehirlenebilir" iddiası
10:58 Roma, Arjantinli yıldız Paola Dybala ile anlaşma sağladı!
10:55 Kafeteryada yaşanan kavgada künde vakası! Sert şekilde yere çarptı
10:47 Selahattin Demirtaş'tan adaylık açıklaması: Erdoğan, hukuken bugün itibarıyla aday olabiliyorsa ben hayli hayli aday olabilirim
10:40 8 aylık hamile oyuncu Seda Bakan, eşi ve kızıyla halk plajında eğlendi
10:25 Ucuz evler 24 ilde satışa çıktı! TOKİ'nin inşa ettiği düşük taksitli konutlar için başvuru süreci nasıl olacak? İşte şartlar...
09:38 Bisiklet hırsızı, kendisine fırlatılan tencereyi de işte böyle çaldı
10:05 Mostafa Mohamed kiralandı! Galatasaray transferi tek bir şartla kabul etti
09:49 Koca fil, evladı için kendisini kaybetti! Orman görevlileri yanına gidince anladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 11:28:46. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Fransa ve İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement