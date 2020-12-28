(son dakika) Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçı için hakem kararı bekleniyor

Süper Lig'in 15'inci haftasında bu akşam 19.00'da başlaması gereken Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor karşılaşması için hakem kararı bekleniyor.

Bölgedeki yağış Antalya Stadı'nın zemininde çok yoğun su birikintilerine neden olurken, mücadelenin hakemi Ramazan Keleş ve yardımcıları sahaya çıkarak incelemelerde bulundu. Topun sekmediği ve bir çok noktada şiddetli yağmur yağışının su biriktiği gözlenirken maçın oynanıp oynanamayacağına veya gecikmeli başlayıp başlamayacağına karar verilecek. Yağış şiddetini artırırken maçın yarına ertelenmesi bekleniyor.

- Antalya