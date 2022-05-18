FRENİ BOŞALAN KAMYONUN 9 ARACA ÇARPTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
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FRENİ BOŞALAN KAMYONUN 9 ARACA ÇARPTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

18.05.2022 01:17

BURSA'da sürücüsünün un boşaltmak için park ettiği kamyon, freni boşalması sonucu yokuş aşağı giderek 9 araca çarptı.

BURSA'da sürücüsünün un boşaltmak için park ettiği kamyon, freni boşalması sonucu yokuş aşağı giderek 9 araca çarptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü tarafından fırının önüne park edilen 16 TA 101 plakalı kamyondaki un çuvalları boşaltılırken, freni boşalan araç kaymaya başladı. Yokuş aşağıya giderek hızlanan kamyon ilk olarak bir iş yerinin tabelasına, ardından yol üzerinde park halinde olan 1'i motosiklet olmak üzere 9 araca çarparak durabildi. Çevrede panik ve korkuya neden olan kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kamyonun çarptığı araçlarda ise büyük hasar meydana geldi.

Kaza anı cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonun yokuş aşağı hareket ederken araçlara çarptığı ve bu sırada kaldırımda yürüyen vatandaşların da panik içerisinde kaçıştıklerı görüldü.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan çekildi. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

FRENİ BOŞALAN KAMYONUN 9 ARACA ÇARPTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
FRENİ BOŞALAN KAMYONUN 9 ARACA ÇARPTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
FRENİ BOŞALAN KAMYONUN 9 ARACA ÇARPTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
FRENİ BOŞALAN KAMYONUN 9 ARACA ÇARPTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
FRENİ BOŞALAN KAMYONUN 9 ARACA ÇARPTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
FRENİ BOŞALAN KAMYONUN 9 ARACA ÇARPTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
FRENİ BOŞALAN KAMYONUN 9 ARACA ÇARPTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
FRENİ BOŞALAN KAMYONUN 9 ARACA ÇARPTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
FRENİ BOŞALAN KAMYONUN 9 ARACA ÇARPTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
FRENİ BOŞALAN KAMYONUN 9 ARACA ÇARPTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

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Freni boşalan kamyon park halindeki 9 araca çarptı Freni boşalan kamyon park halindeki 9 araca çarptı Beylikdüzü'nde 3 aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Beylikdüzü'nde 3 aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel FRENİ BOŞALAN KAMYONUN 9 ARACA ÇARPTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika


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SON DAKİKA: FRENİ BOŞALAN KAMYONUN 9 ARACA ÇARPTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
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