Son dakika! FRENİ PATLAYAN MİDİBÜSÜN ARACINA ÇARPARAK YAVAŞLAMASINI SAĞLADI 12 YARALI - Son Dakika
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Son dakika! FRENİ PATLAYAN MİDİBÜSÜN ARACINA ÇARPARAK YAVAŞLAMASINI SAĞLADI 12 YARALI

14.07.2022 05:58

Gelen son dakika haberine göre ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde freni patlayan yolcu midibüsü yokuş aşağı hızla giderken, bir sürücü durumu fark ederek midibüsün aracına çarpmasını sağlayarak hızını kesmeye çalıştı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde freni patlayan yolcu midibüsü yokuş aşağı hızla giderken, bir sürücü durumu fark ederek midibüsün aracına çarpmasını sağlayarak hızını kesmeye çalıştı. Midibüsün hafif ticari araca ardından da yol kenarındaki kum yığına çarptığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Ereğli'ye bağlı Dedeler ile Danişmentli köyleri arasındaki yolda meydana geldi. Volkan Acar yönetimindeki 34 HD 0116 plakalı midibüsü, yokuş aşağı inerken freni patladı. Hızla ilerleyen midibüsteki sorunu fark eden Şeref Güney, yönetimindeki 67 TA 614 plakalı hafif ticari aracı ile midibüsün önüne geçip, çarpmasını sağlayarak hızını azaltmaya çalıştı. Midibüs önce hafif ticari araca ardından da kum yığınına çarparak durabildi.

'UÇURUMUN EŞİĞİNDE DURDU'

Midibüsün uçurumdan düşmemesini hafif ticari aracın yaptığı kontrollü çarpışmanın sağladığı belirtildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Midibüste bulunan 5'i çocuk 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Freni patlayan midibüsün aracına çarparak yavaşlamasını sağladı: 12 yaralı Son dakika: Freni patlayan midibüsün aracına çarparak yavaşlamasını sağladı: 12 yaralı Freni patlayan midibüsün neden olduğu kazada 12 kişi yaralandı Freni patlayan midibüsün neden olduğu kazada 12 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! FRENİ PATLAYAN MİDİBÜSÜN ARACINA ÇARPARAK YAVAŞLAMASINI SAĞLADI 12 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! FRENİ PATLAYAN MİDİBÜSÜN ARACINA ÇARPARAK YAVAŞLAMASINI SAĞLADI 12 YARALI - Son Dakika
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