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Son dakika: Frig Vadisi sayesinde bayramda termal turizmde patlama yaşandı - Son Dakika

Son dakika: Frig Vadisi sayesinde bayramda termal turizmde patlama yaşandı

24.07.2021 10:28
Son dakika: Frig Vadisi sayesinde bayramda termal turizmde patlama yaşandı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye'nin en önemli termal turizm merkezlerinden birisi olan Afyonkarahisar'ın Gazlıgöl havzasında otel ve termal tesislerdeki doluluk oranlarının yüzde 100'lere ulaştığını kaydederek, bundan özellikle son yıllarda ön plana çıkan Frig Vadisi'nin...

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye'nin en önemli termal turizm merkezlerinden birisi olan Afyonkarahisar'ın Gazlıgöl havzasında otel ve termal tesislerdeki doluluk oranlarının yüzde 100'lere ulaştığını kaydederek, bundan özellikle son yıllarda ön plana çıkan Frig Vadisi'nin yıldızının parlamasında büyük katkısının olduğunu belirtti.

Vali Çiçek, Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi'nin 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısı ile gerçekleştirdiği etkinliğe katıldı. Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar sınırları içerisinde kalan Frig Vadisi'nin İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde gerçekleştirilen etkinlik sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Çiçek, Afyonkarahisar'ın termal otellerindeki doluluk oranları ile Frig Vadisi'ne bayramda gelen ziyaretçi sayılarını açıkladı. Frig Vadisi'nin hemen yanı başındaki Gazlıgöl havzasında termal tesislerde bayram tatilinde doluluk oranlarının yüzde 100 seviyelerinde olduğunu ifade eden Vali Çiçek, "Bayram boyunca Gazlıgöl'de yüzde 100 doluydu. Otellerimizle birlikte devre mülk ve pansiyonlarımızda doluydu. Afyonkarahisar merkezdeki otellerimizde doluluk oranları ise yüzde 70'lerdeydi. Frig Vadisi'nin canlanması, balon turizminin başlaması, buradaki tarihi turistik değerlerin artmasının bunda etkisi büyük oldu. Belediyemiz gastronomi noktasında ciddi bir tanıtım yaptı, onların etkisi oldu" diye konuştu.

"Bayramın ikinci günü Ayazini köyüne bin 650 araç giriş yaptı"

Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar'daki kalbi olarak nitelendirilen Ayazini köyüne bayramın ikinci gününde sadece bin 650 aracın giriş yaptığını dile getiren Vali Çiçek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Amacımız sadece bayram dönemlerinde Gazlıgöl'ün yüzde 100 dolu olması değil, bütün yıl dolu olması. Bilindiği gibi kaplıca, termal turizminin kesin bir sezonu yok. Termal tur yaz, kış devam eden bir turizm sistemi. Buradaki termal otellerindeki doluluk oranını yaz kış yüzde 70'in üzerinde tutacağız. Ayazini gibi merkezler oluşturacağız. Ayazini köyü muhtarımız bayramın ikinci günü bin 650 araç girdiğini daha sonra gelenleri saymadığını söyledi. Araçların plakalarının hep yabancı olduğunu söyledi. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı".

"Emre Gölü'ne 3 bin kişi geldi"

Balon turizmine açılan Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü'nün de bayramda ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü sözlerine ekleyen Vali Çiçek, "Belediye başkanımız bayramın ikinci gününde belli bir saat diliminde Emre Gölü'nde 3 bin kişinin olduğunu söyledi. Bunların kimisi Gazlıgöl'de kalan misafirlerimiz, kimisi Frig Vadisi'nin reklamını görüp gelenler. İddialı bir cümle olacak belki ama burada kalmayanlar mutlaka buraya gelecek. Termal turizmde günlük kalanları mutlaka şehrin içine sokacağız. Termal tesislere gelenleri Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel değerlerini göstereceğiz. Buraya gelenlerin gün sayılarını artıracağız" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika: Frig Vadisi sayesinde bayramda termal turizmde patlama yaşandı
Son dakika: Frig Vadisi sayesinde bayramda termal turizmde patlama yaşandı
Son dakika: Frig Vadisi sayesinde bayramda termal turizmde patlama yaşandı
Son dakika: Frig Vadisi sayesinde bayramda termal turizmde patlama yaşandı
Son dakika: Frig Vadisi sayesinde bayramda termal turizmde patlama yaşandı
Son dakika: Frig Vadisi sayesinde bayramda termal turizmde patlama yaşandı

Gökmen Çiçek, Karahisar, Türkiye, Termal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Frig Vadisi sayesinde bayramda termal turizmde patlama yaşandı - Son Dakika Ekonomi


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