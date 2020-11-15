Son dakika... Frutti Extra Bursaspor'da vaka sayısı 8'e yükseldi
15.11.2020 10:52
Gelen son dakika haberine göre ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 8'e yükseldi.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 8'e yükseldi.
Frutti Extra Bursaspor'da 13 Kasım Cuma günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda bir oyuncu ve bir idari kadro çalışanının testleri pozitif olarak sonuçlandı.
Kulüpten bugün yapılan yeni açıklamada ise 14 Kasım Cumartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda 3 oyuncu ile 3 teknik kadro çalışanın da test sonuçlarının pozitif olduğu duyuruldu.
Böylelikle kulüpteki vaka sayısı 8'e yükselirken, testleri pozitif çıkan oyuncular, teknik ve idari kadro çalışanlarının izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı belirtildi.
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