Son Dakika: Frutti Extra Bursaspor - Dolomiti Energia Trento: 86-93

SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Carlos Cortes (İspanya), Uros Obrknezevic (Sırbistan), Stanislav Valeev (Rusya)FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Munford 16, Jones 5, Can Maxim Mutaf, Kadji 15, Hamilton 19, Ömercan İlyasoğlu, Tevfik Akdamar 2, Birkan Batuk 8, Newman 17, Oğuz Savaş 4DOLOMITI ENERGIA TRENTO: Martih 5, Browne 17, Forray 8, Mezzanote 11, Williams 19, Pascolo 2, Conti 4, Sanders 15, Ladurner 2, Maye 101'İNCİ PERİYOT: 29-19İLK YARI: 49-403'ÜNCÜ PERİYOT: 65-675 FAUL: 39.58 Hamilton (Frutti Extra Bursaspor)
7Days EuroCup'ta Frutti Extra Bursaspor, D Grubu'ndaki ilk maçında İtalyan temsilcisi Dolomiti Energia Trento'ya 93-86 mağlup oldu.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında etkili bir görüntü çizen Frutii Extra Bursaspor, soyunma odasına 49-40 önde girdi. Dönüşte Dolomiti Energia Trento, oyuna dengeyi getirirken, son bölümlere doğru da hakimiyetini artırdı. Son anları heyecana sahne olan maçta İtalyan temsilcisi, parkeden 93-86'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın skoreri ise, Dolomiti Energia Trento'dan 19 sayıyla Jacorey Williams oldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 22:35 - Kaynak: DHA
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