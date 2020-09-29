Son Dakika: Frutti Extra Bursaspor - Dolomiti Energia Trento: 86-93

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Carlos Cortes (İspanya), Uros Obrknezevic (Sırbistan), Stanislav Valeev (Rusya)

7Days EuroCup'ta Frutti Extra Bursaspor, D Grubu'ndaki ilk maçında İtalyan temsilcisi Dolomiti Energia Trento'ya 93-86 mağlup oldu.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında etkili bir görüntü çizen Frutii Extra Bursaspor, soyunma odasına 49-40 önde girdi. Dönüşte Dolomiti Energia Trento, oyuna dengeyi getirirken, son bölümlere doğru da hakimiyetini artırdı. Son anları heyecana sahne olan maçta İtalyan temsilcisi, parkeden 93-86'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın skoreri ise, Dolomiti Energia Trento'dan 19 sayıyla Jacorey Williams oldu.