Son dakika! Fuat Oktay: Giresun'da felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlar seferber edildi - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Giresun'daki sel felaketinin yaralarını sarmak için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Giresun'da meydana gelen ve hepimizi derinden sarsan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kaybolan vatandaşlarımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir" dedi.

ANKARA, -