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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kavala kararına tepki Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kavala kararına tepki Açıklaması

03.02.2022 01:47
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kavala kararına tepki Açıklaması

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, Osman Kavala davasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) havale etmesine ilişkin, "Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin ülkemizde devam eden yargı sürecine müdahale niteliğindeki kararı Konsey'in yargı bağımsızlığının...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, Osman Kavala davasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) havale etmesine ilişkin, "Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin ülkemizde devam eden yargı sürecine müdahale niteliğindeki kararı Konsey'in yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının güçlendirilmesi ilkesiyle taban tabana zıttır; yok hükmündedir." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kavala davasına ilişkin dosyanın tekrar AİHM'e sevk edilmesine yönelik kararını değerlendirdi.

Kararın devam eden yargı sürecine müdahale niteliğinde olduğunu vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin ülkemizde devam eden yargı sürecine müdahale niteliğindeki kararı Konsey'in yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının güçlendirilmesi ilkesiyle taban tabana zıttır; yok hükmündedir. Milletimiz adına ancak bağımsız ve tarafsız Türk Yargısı karar verebilir. Siyasilerden oluşan Komite'nin asla bir yargı makamı olmadığını kendilerine hatırlatmak isteriz."

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kavala kararına tepki Açıklaması

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Avrupa Konseyi, Osman Kavala, fuat oktay, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kavala kararına tepki Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kavala kararına tepki Açıklaması - Son Dakika
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