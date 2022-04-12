Fuat Oktay:  Terörle işbirliği içinde olanlarla iş tutmak 'Namertliktir' - Son Dakika
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Fuat Oktay:  Terörle işbirliği içinde olanlarla iş tutmak 'Namertliktir'

12.04.2022 03:31
Fuat Oktay:  Terörle işbirliği içinde olanlarla iş tutmak 'Namertliktir'

Fuat Oktay: Terörle işbirliği içinde olanlarla iş tutmak 'Namertliktir'CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Terörle işbirliği içinde olanlarla iş tutmak namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir" dedi.

Fuat Oktay: Terörle işbirliği içinde olanlarla iş tutmak 'Namertliktir'

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Terörle işbirliği içinde olanlarla iş tutmak namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir" dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bir yanda terör örgütüne 'terör örgütü' demeye dili varmayanlar… Diğer tarafta, 'onlarla doğrudan ya da dolaylı bir ittifakımız, hesabımız kitabımız yoktur' diyemeyenler, sözlerimden alınarak şahsıma hakaret etmişler. Sizin seviyenize düşmek zillettir ama hakaretinizi aynen iade ediyorum. Terörle işbirliği içinde olanlarla iş tutmak 'Namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir'" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Fuat Oktay:  Terörle işbirliği içinde olanlarla iş tutmak 'Namertliktir'
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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