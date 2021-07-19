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Fuhuş operasyonunda 2 kadınla yakalanan 6 kişiye 6 bin 880 TL para cezası - Son Dakika

Fuhuş operasyonunda 2 kadınla yakalanan 6 kişiye 6 bin 880 TL para cezası

19.07.2021 16:07
Fuhuş operasyonunda 2 kadınla yakalanan 6 kişiye 6 bin 880 TL para cezası, System.String[]

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 619 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Fuhuş operasyonunda 2 kadınla yakalanan 6 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 12 ile 18 Temmuz 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 619 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi.

Fuhuş operasyonunda 2 kadınla yakalanan 6 kişiye 6 bin 880 TL para cezası

6 KİŞİ 2 KADINLA BASILDI

Denetimlerde 2 apartta 2 kadının eskortluk yaptığı tespit edilerek fuhuş yapan 6 kişiye 6 bin 880 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Öte yandan, 136 işyeri kontrol edilerek 886 kişinin GBT'si ve HES kodu kontrol edildi.

Fuhuş operasyonunda 2 kadınla yakalanan 6 kişiye 6 bin 880 TL para cezası

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fuhuş operasyonunda 2 kadınla yakalanan 6 kişiye 6 bin 880 TL para cezası - Son Dakika


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