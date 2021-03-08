Son dakika! Fuhuş ve kumar operasyonunda 10 kişiye ceza - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde bin 450 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Fuhuş ve kumar oynayanlara cezai işlem gerçekleştirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 1 ile 7 Mart 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde bin 450 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 2 ayrı adreste fuhuş yaptıkları tespit edilen 6 kişiye 5 bin 160 TL idari para cezası uygulandı. Fuhuş olayında 5 kişiye adli işlem uygulandı. Bir işyerinde kumar oynandığı tespit edilerek, 4 kişiye kumar oynamaktan 4 bin 8 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oyununda kullanıldığı tespit edilen bin 560 TL ve oyun malzemelerine ele geçirildi.

Korona virüs tedbirlerine uymayan 18 kişiye 15 bin 480 TL idari para cezası

Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 250 işyeri denetlendi. Denetimlerde 800 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda 18 kişinin sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği tespit edilerek 15 bin 480 TL idari para cezası uygulandı.

Kimlik bildirmeyen 1 apart yetkilisine 9 bin 832 TL idari para cezası

Kimlik Bildirme Sistemi (KBS) kapsamında yapılan denetimlerde ise geçici konaklama yerleri ve kiralık araç firmalarına yönelik yapılan kontrollerde 6 ayrı adreste 82 apart dairesi ve 6 araç kiralama firması kontrol edildi. Denetlemeler sonucunda kuralları ihlal eden 1 apart yetkilisine toplam 9 bin 832 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ