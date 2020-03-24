Son Dakika › Spor › Son dakika... Fulya Terim İstanbul'a geldi - Son Dakika Spor
Son dakika... Fulya Terim İstanbul'a geldi
29 dakika önce
Corona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, akşam saatlerinde ABD'den Türkiye'ye döndü.
Corona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, akşam saatlerinde ABD'den Türkiye'ye döndü.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'de corona virüse rastlanmasının ardından ABD'nin Miami kentinde bulunan eşi Fulya Terim, akşam saatlerinde Türkiye'ye döndü.
Kendisini bekleyen basın mensuplarına görüntü vermeyen Fulya Terim, eşinin yanına Ulus'ta bulunan özel hastaneye geçti.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:06
Son Dakika Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı