Son dakika... Fulya Terim İstanbul'a geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika... Fulya Terim İstanbul'a geldi - Son Dakika Spor

Son dakika... Fulya Terim İstanbul'a geldi

29 dakika önce

Corona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, akşam saatlerinde ABD'den Türkiye'ye döndü.

Son dakika... Fulya Terim İstanbul'a geldi, System.String[]

Corona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, akşam saatlerinde ABD'den Türkiye'ye döndü.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'de corona virüse rastlanmasının ardından ABD'nin Miami kentinde bulunan eşi Fulya Terim, akşam saatlerinde Türkiye'ye döndü.

Kendisini bekleyen basın mensuplarına görüntü vermeyen Fulya Terim, eşinin yanına Ulus'ta bulunan özel hastaneye geçti.

Amerika Birleşik Devletleri, Fatih Terim, Fulya Terim, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:06 

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