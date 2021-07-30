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Son dakika! Futbol Federasyonu, Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiyesi yönünde karar aldı - Son Dakika

Son dakika! Futbol Federasyonu, Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiyesi yönünde karar aldı

30.07.2021 09:58
Son dakika! Futbol Federasyonu, Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiyesi yönünde karar aldı, System.String[]

Son dakika spor haberi... Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Şeref Malkoç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulunda alınan ve "futbolda tarihi karar" olarak nitelendirilen Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun yapısının değiştirilerek, seçimle göreve...

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Şeref Malkoç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulunda alınan ve "futbolda tarihi karar" olarak nitelendirilen Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun yapısının değiştirilerek, seçimle göreve gelmesine ilişkin kararda KDK'nin tavsiyesinin de etkili olduğunu söyledi.

Şeref Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada TFF Olağan Genel Kurulunda TFF Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun yapısının değiştirilerek, seçimle göreve gelmesine ilişkin önergenin kabul edildiğine dikkati çekerek bu kurumların yapısının değiştirilmesi sürecinin 2 Eylül 2020 tarihinde Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun KDK'ye başvuru yapmasıyla başladığını belirtti.

Trabzonspor'un başvurusu üzerine KDK'nin konuyu AİHM kararları çerçevesinde hukuka ve hakkaniyete göre detaylı olarak incelemeye aldığını aktaran Şeref Malkoç, "Kurumumuz bu yıl 5 Ocak tarihinde TFF Tahkim Kurulu ve Disiplin Kurulu gibi futbolda adaleti tesis edecek yapılarda tarafsızlığı ve bağımsızlığı artırıcı değişiklikler yapılmasını tavsiye etti." ifadelerini kullandı.

Malkoç, karar metninden, "TFF Statüsü, Disiplin Kurulu Talimatı ve Tahkim Kurulu Talimatında tarafsız ve bağımsızlığı sağlayacak gerekli değişikliklerin yapılması", "İvedi olarak Tahkim Kurulu ve PFDK yapısının tarafsız ve bağımsızlığını sağlayacak bir yapılanma yönünde gerekli mevzuat değişikliğinin yapılması" ve "Tahkim heyetinin oluşumunda tarafların eşit etkiye sahip olması, bağımsız ve tarafsız bir tahkim heyetine erişim hakkı, adil yargılanma prensibi, çekişmeli yargılamanın mevcudiyeti ve taraflara eşit muamelede bulunulması" cümlelerini örnek gösterdi.

Tavsiye kararı üzerine Kulüpler Birliği Vakfının TFF'ye hitaben 8 Temmuz'da mektup göndererek KDK'nin tavsiye kararına ve AİHM kararlarına uymaya davet ettiğine dikkati çeken Malkoç, Kulüpler Birliğinin bu mektupta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiye kararları uyarınca Türk futbol yargı sisteminin bağımsız ve genel kurul tarafından seçilerek oluşturulması ifadelerini kullandığını hatırlattı.

KDK'nin bu tavsiye kararı ve Kulüpler Birliği Vakfının bu karara uyulması çağrısı üzerine TFF Olağan Genel Kurulunda bir önergeyle konunun gündeme geldiğini dile getiren Malkoç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Böylece Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Uzlaşmazlık Çözüm Kurulunun seçimle göreve gelmesine ilişkin önerge kabul edilmiştir. Kısacası TFF, KDK'nin bu yönde verdiği tavsiye kararına lig sezonu başlamadan hemen öncesinde uymuştur. TFF Olağan Genel Kurulu, Türk Futbolu için hayırlı olsun. TFF'nin KDK'nin tavsiye kararların uyması Türk futbolunda adalet ve hakkaniyetin artırılmasına büyük katkı verecektir. TFF'yi bu karara uyması nedeniyle futbolseverler adına tebrik ediyorum."

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Futbol Federasyonu, Şeref Malkoç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika! Futbol Federasyonu, Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiyesi yönünde karar aldı - Son Dakika Spor


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