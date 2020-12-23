Son Dakika | Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm - Son Dakika

Son Dakika | Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

23.12.2020 17:19
Son Dakika | Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Misli.com 2. Lig'de 16. hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen bir karşılaşma dışında tamamlandı.

Misli.com 2. Lig'de 16. hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen bir karşılaşma dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa FK, evinde Zonguldak Kömürspor'u 4-0 yendi ve puanını 44'e çıkararak namağlup liderliğini sürdürdü.

Bu grupta oynanması gereken Afjet Afyonspor- Şanlıurfaspor karşılaşması ertelendi.

Kırmızı Grup'ta ise deplasmanda Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kalan Eyüpspor, puanını 35'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

Ligde 16. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.MANİSA FK16142053124144
2.SARIYER158612151630
3.HEKİMOĞLU TRABZON1493227121530
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR1484222121028
5.UŞAKSPOR157532719826
6.AMED SPORTİF FAALİYETLER157352120124
7.ANKARA DEMİRSPOR1263323131021
8.SANCAKTEPE FK116231981120
9.KOCAELİSPOR116231311220
10.AFJET AFYONSPOR134541619-317
11.ÇORUM FK124352219315
12.KAHRAMANMARAŞSPOR133641418-415
13.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR153571523-814
14.ERGENE VELİMEŞESPOR153481725-813
15.HACETTEPE1523101128-179
16.NİĞDE ANADOLU FK14158824-168
17.İNEGÖLSPOR13148920-117
18.GÜMÜŞHANESPOR142391533-186
19.ŞANLIURFASPOR131210739-322
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR15112237142335
2.VANSPOR FK16104227131434
3.TURGUTLUSPOR1610061824-630
4.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR168532213929
5.SAKARYASPOR1484224131128
6.KIRKLARELİSPOR156721871125
7.SERİK BELEDİYESPOR156632316724
8.PAZARSPOR147252522323
9.TARSUS İDMANYURDU146442517822
10.SİVAS BELEDİYESPOR165742922722
11.BODRUMSPOR166463226622
12.KARACABEY BELEDİYESPOR166461916322
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR165561517-220
14.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR165382017318
15.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR165292131-1014
16.PENDİKSPOR1541102222013
17.GMG KASTAMONUSPOR143471423-913
18.MAMAK FK153391337-2412
19.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR13319923-1410
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR160214444-40-1
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.

Şanlıurfaspor, Zonguldak, Eyüpspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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