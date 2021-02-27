Son Dakika | Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Son Dakika | Futbol: Süper Lig

27.02.2021 16:57
Son Dakika | Futbol: Süper Lig, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Stat: AntalyaHakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Candaş ElbilFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Doğukan Sinik, Gökdeniz Bayrakdar, Orgill???????Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ponck, Duarte, Epureanu,...

Stat: Antalya

Hakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Doğukan Sinik, Gökdeniz Bayrakdar, Orgill???????

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ponck, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Berkay Özcan, Crivelli, Gulbrandsen

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

16. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Crivelli, topu kale önüne çevirdi. Burada uygun pozisyonda bulunan Gulbrandsen topa dokunamayınca savunma oyuncuları meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz berabere tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig, Fırat Aydınus, Antalyaspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son Dakika | Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının kamp kadrosu açıklandı! Caner Erkin kadro dışı bırakıldı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılışında iki eksik bulup Bakan'ı uyardı Kaçak kazı yapan define avcılarını zabıta ekipleri suçüstü yakaladı Şarkıları aynı anda yayınlandı! Kerimcan Durmaz, Aleyna Tilki'yi fena solladı Son Dakika: Valiliklerden sonra bir açıklama da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan! Yüz yüze eğitim 2 Mart'ta Kabine kararlarına göre başlayacak Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, 30 santimlik safra kesesi ile dünya tıp literatürüne girdi Keskin nişancı simülatörünün başına geçen Bakan Akar, 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu Mehmet Ali Erbil'den "Ekranlara geri dönecek misiniz?" sorusuna yürek burkan cevap
Son Dakika: Halkalı'da büyük yangın! Dumanlar kilometrelerce öteden görülüyor Son Dakika: Halkalı'da büyük yangın! Dumanlar kilometrelerce öteden görülüyor         
16:45
5 çocuk babası, takla atan otomobilde yanarak can verdi 5 çocuk babası, takla atan otomobilde yanarak can verdi         
15:57
Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasına hazır Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasına hazır         
15:51
HES kodu uyarısı yapan halk otobüsü şoförünü darbettiler HES kodu uyarısı yapan halk otobüsü şoförünü darbettiler         
15:38
Çengelköy'de balıkçıya uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 kiloluk lagos balığı aldı Çengelköy'de balıkçıya uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 kiloluk lagos balığı aldı         
15:04
Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, normalleşme için tarih verdi: Mayıs sonu haziran başında normal yaşama dönülebilir Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, normalleşme için tarih verdi: Mayıs sonu haziran başında normal yaşama dönülebilir         
14:02
Maltepe'de çöpleri toplamaya giden İBB ekipleri ile grev yapan işçiler arasında arbede çıktı Maltepe'de çöpleri toplamaya giden İBB ekipleri ile grev yapan işçiler arasında arbede çıktı         
12:47
'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası 400 milyon liraya satışa çıktı 'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası 400 milyon liraya satışa çıktı         
12:01
Safranbolu'da heyecan yaratan keşif! 2 bin 500 yıllık gizli geçit bulundu Safranbolu'da heyecan yaratan keşif! 2 bin 500 yıllık gizli geçit bulundu         
10:53
Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil         
10:47
13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz 13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz         
10:29
Gençler için yepyeni bir meslek doğdu: Günlük 5 saat yürüyerek 300 lira kazanıyorlar Gençler için yepyeni bir meslek doğdu: Günlük 5 saat yürüyerek 300 lira kazanıyorlar         
10:22
Ölüm döşeğindeki hemşirenin itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı: 5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim Ölüm döşeğindeki hemşirenin itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı: 5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim         
09:49
Şarkıcı Aydilge, yıllar önce yaşadığı tacizi ilk kez anlattı Şarkıcı Aydilge, yıllar önce yaşadığı tacizi ilk kez anlattı         
07:33
Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı         
00:27
Yasadışı bahis oynatan şahıs Yasadışı bahis oynatan şahıs "Beni almaya teçhizatları yetmez" dedi, polis canlı yayında yakaladı         
17:59
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık tahliye edildi         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2021 17:00:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei