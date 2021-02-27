Stat: Antalya
Hakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Candaş Elbil
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Doğukan Sinik, Gökdeniz Bayrakdar, Orgill???????
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ponck, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Berkay Özcan, Crivelli, Gulbrandsen
Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
16. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Crivelli, topu kale önüne çevirdi. Burada uygun pozisyonda bulunan Gulbrandsen topa dokunamayınca savunma oyuncuları meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz berabere tamamlandı.
Kaynak: AA
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