Son dakika: Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Bilal Gölen
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Tripic, Zulj, Cherif Ndiaye
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fabricio Baiano, Talbi, Meriah, Melnjak, Tunay Torun, Doğan Erdoğan, Dokovic, Andrade, Sabo, Samudio
Süper Lig'in 33. haftasındaki Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
36. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Samudio'nun şutunda, top yandan dışarı gitti.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı.
Kaynak: AA
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