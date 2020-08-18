Son Dakika | Futbolcu, babasının iş yerinde tabancayla intihar etti (2)
Son dakika haberine göre Futbolcu, babasının iş yerinde tabancayla intihar etti (2) TOPRAĞA VERİLDİ AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, babasına ait tabanca ile başına ateş ederek intihar eden futbolcu ve yardımcı antrenör Burak Can Ö. (25), kılınan cenaze namazının ardından, Horsunlu Mezarlığında toprağa verildi.
Futbolcu, babasının iş yerinde tabancayla intihar etti (2)
TOPRAĞA VERİLDİ
AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, babasına ait tabanca ile başına ateş ederek intihar eden futbolcu ve yardımcı antrenör Burak Can Ö. (25), kılınan cenaze namazının ardından, Horsunlu Mezarlığında toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 00:22
Kaynak: DHA
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