Son dakika: "Futbolda şike" davasındaki beraatlere Trabzonspor Kulübü Derneğinden itiraz - Son Dakika

Son dakika: "Futbolda şike" davasındaki beraatlere Trabzonspor Kulübü Derneğinden itiraz

11.11.2020 15:55
Son dakika:

Son dakika gündem haberi... Trabzonspor Kulübü Derneği, yeniden görülen "futbolda şike" davasında hükümlü olarak yargılanan ve aralarında eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, eski yönetici İlhan Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi ile aynı kapsamda bir başka dosya üzerinden yargılanan 20 sanıktan 19'una...

Trabzonspor Kulübü Derneği, yeniden görülen "futbolda şike" davasında hükümlü olarak yargılanan ve aralarında eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, eski yönetici İlhan Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi ile aynı kapsamda bir başka dosya üzerinden yargılanan 20 sanıktan 19'una verilen beraat kararına itiraz etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine her iki dosya için de süre tutum dilekçesi veren müdahil Trabzonspor Kulübü Derneği, kararı temyiz etti.

Son duruşmada suçtan zarar görme ihtimalleri nedeniyle müdahillik talebinde bulunan ancak bu talepleri mahkemece reddedilen Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatları da mahkemeye dilekçe sunarak kararı temyiz etmeyeceklerini bildirdi.

Öte yandan, yargılama sonucunda "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme" suçundan 6 bin lira adli para cezasına çarptırılan sanık Hakan Karaahmet de dilekçe vererek, kararı temyiz etti.

Mahkeme, gerekçeli kararını hazırlamasının ardından dosyayı temyiz dilekçeleriyle birlikte Yargıtaya gönderecek.

Davanın geçmişi

Yargıtay 5. Ceza Dairesinin usulden bozma kararı vermesinin ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanan "futbolda şike" davasının, mahkemenin 16 Temmuz 2020'de verdiği ayırma kararları sonrasında 6 Kasım 2020'de iki dosya olarak duruşması yapılmıştı.

Yargıtayın haklarında verilen kararları usulen bozduğu, dosyası ayrılan 20 sanığın yargılandığı davada heyet, 19 sanığın "şike ve teşvik primi" suçlarından, delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine hükmetmişti. Heyet sanık Hakan Karaahmet'i ise "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme" suçundan 6 bin lira adli para cezasına çarptırmıştı.

Bu duruşmanın ardından mahkemede, dosyası ayrılan, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5 hükümlünün yargılandığı dava duruşması gerçekleşmişti.

Mahkeme heyeti, Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi'nin, "şike ve teşvik primi" suçlarından delil yetersizliği gerekçesiyle beraatlerine karar vermişti.

Diğer hükümlü sanık Selim Kımıl ile ilgili, "tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası hükmü kuran heyet, bu sanığın "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan dosyasının ise ayrılmasını kararlaştırmıştı.

İlhan Yüksel Ekşioğlu, Aziz Yıldırım, Trabzonspor, Şike, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: 'Futbolda şike' davasındaki beraatlere Trabzonspor Kulübü Derneğinden itiraz - Son Dakika


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