Son dakika! 'Futbolda sözde şike' davasında savcı mütalaasını verdi

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 'Futbolda sözde şike' soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davada savcı celse arasında esas hakkındaki mütalaasını verdi.

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