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Son dakika: G20 Sağlık Bakanları toplantısı "Roma Bildirisi"nin kabulü ile sona erdi - Son Dakika

Son dakika: G20 Sağlık Bakanları toplantısı "Roma Bildirisi"nin kabulü ile sona erdi

06.09.2021 20:27
Son dakika: G20 Sağlık Bakanları toplantısı

Son dakika haberleri... İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, G20 Sağlık Bakanları olarak ulusal sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve yoksul ülkeler başta olmak üzere herkesin aşıya erişimini sağlama amacını taşıyan "Roma Bildirisi"ni kabul ettiklerini söyledi.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, G20 Sağlık Bakanları olarak ulusal sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve yoksul ülkeler başta olmak üzere herkesin aşıya erişimini sağlama amacını taşıyan "Roma Bildirisi"ni kabul ettiklerini söyledi.

Roma'da iki gündür süren G20 Sağlık Bakanları toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını sonlandırma çalışmaları ile küresel sağlık riskleri, acil durumlara daha iyi yanıt vermeye yönelik ortak çabaları içeren "Roma Bildirisi"nin kabulüyle tamamlandı.

Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen ev sahibi Bakan Speranza, ülkelerin arasındaki mesafenin binlerce kilometre olsa da mücadele ettikleri şeyin aynı olduğunu belirterek, "Roma'dan dünyaya Kovid-19 salgınıyla mücadelede bir mesaj var. G20 çalışmalarını, Roma Bildirisi'nin tüm üyeler tarafından oybirliğiyle onaylanmasıyla tamamladı. G20, geçen yıl bu konuda herhangi bildiri kabul edemeden tamamlanmıştı." dedi.

Speranza, Kovid-19'un halen sinsi bir düşman olduğunu ve buna karşı çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "İlk olarak, bütün G20 ülkeleri hep birlikte ulusal sağlık sistemlerini güçlendirme taahhüdünde bulundu. Sağlık sistemlerine yatırım yapmak, küreselci bir yaklaşımı savunmak istiyoruz." diye konuştu.

Herkesin, herhangi bir ayrım olmaksızın tedaviye erişim hakkı olduğuna dikkati çeken Speranza, "Sağlıkta bugünün ve yarının acil durumlarına karşı yanıt vermek için insanlara, hayvanlara ve çevreyi tek bir ekosistem olarak alan 'Tek Sağlık' yaklaşımına yatırım yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Speranza, salgınla mücadelede aşılama kampanyasının önemine işaret ederek, bu hususta Roma Bildirisi'nin mesajının çok net olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu dönemi kapatmak için gerçek araç aşıdır. Dünyanın bir bölümünü aşısız bırakırsak, bu virüsün bize meydan okuyacağı başka varyantlara sahip olma riskini de alırız. Aşılama kampanyasında kimse geride kalmamalıdır. Bu kapsamda G20 ülkeleri, yoksul ülkelere aşının ulaştırılması konusunda yardım etmelidir."

Herkesin aşıya ulaşma hakkı olduğunu dile getiren Speranza, "Aşıyı dünyanın dört bir yanına, her köşesine götürmemiz gerekiyor. Aşı üretimini kolaylaştırmak, bu üretimi tüm bölgelere ulaştırmak gibi temel bir amacı paylaşmaktayız. Üstlendiğimiz taahhüt bu yöndedir." şeklinde konuştu.

G20 Roma Bildirisi

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu G20 ülkeleri sağlık bakanlarının toplantısında, salgınlarla küresel boyutta mücadeleye yönelik 33 maddelik "Roma Bildirisi" oybirliğiyle kabul edildi.

Bakan Speranza'nın öne çıkan noktalarını basın toplantısında aktardığı bildiride ayrıca, 21 Mayıs'ta yapılan Küresel Sağlık Zirvesi'nde benimsenen ruh ve gönüllülük ilkeleri bağlamında küresel dayanışma, eşitlik ve çok taraflı yaklaşıma olan bağlılık teyit edildi.

Kovid-19 salgının dünya çapında, insan sağlığından sağlık, eğitim ve ekonomilerin sarsılmasına kadar pek çok alanı etkilediği belirtildi.

Bildiride ayrıca Kovid-19 salgınının, ruh sağlığı ve madde bağımlılığı üzerinde önemli etkileri olduğuna dikkat çekilerek, bu konuda akıl sağlığı ile ilgili düzenlemelerde ciddi eksikliklerin ortaya çıktığı kaydedildi.

Pandeminin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşma konusunda büyük riskleri tetiklediği ifade edildi.

Bildiride, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), uluslararası sağlık sisteminde ilgili ortaklarla işbirliğinde lider rolüne vurgu yapıldı, küresel sağlık mekanizmasının, acil durumlara yanıt verme kapasitesini güçlendirme arzusunun taşındığı belirtildi.

G20 Liderler Zirvesi, COVIRAN Bereket, İtalya, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: G20 Sağlık Bakanları toplantısı 'Roma Bildirisi'nin kabulü ile sona erdi - Son Dakika


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