Son dakika... G7 maliye bakanları Rusya'ya karşı ek yaptırımları görüştü - Son Dakika

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, G7 maliye bakanlarının Rusya'ya karşı hangi ek yaptırımların uygulanabileceğini tartıştığını bildirdi.

Lindner, Almanya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerini maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının çevrim için yaptıkları toplantının ardından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna Maliye Bakanı'nın konuk olarak katıldığı toplantıda yer aldığını bildiren Lindner, "Rusya'ya karşı mevcut yaptırımların uygulanması konusunda fikir alışverişinde bulunduk ve ayrıca hangi ek yaptırımların alınabileceğine dair önerilerde bulunduk." dedi.

G7 dönem başkanı olan Almanya'nın bu önerileri değerlendireceğini belirten Lindner, "Rusya'yı siyasi, mali ve ekonomik olarak izole etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Lindner, ülkesinin yoksul ülkelere Kovid-19 aşılarına daha iyi erişim sağlama taahhütlerini artırdığını, Almanya'nın bunun için ilgili kurumlara 1,5 milyar dolar daha vereceğini de söyledi.