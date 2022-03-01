Son dakika... G7 maliye bakanları Rusya'ya karşı ek yaptırımları görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... G7 maliye bakanları Rusya'ya karşı ek yaptırımları görüştü

01.03.2022 18:38
Son dakika... G7 maliye bakanları Rusya'ya karşı ek yaptırımları görüştü

Son dakika haber... Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, G7 maliye bakanlarının Rusya'ya karşı hangi ek yaptırımların uygulanabileceğini tartıştığını bildirdi.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, G7 maliye bakanlarının Rusya'ya karşı hangi ek yaptırımların uygulanabileceğini tartıştığını bildirdi.

Lindner, Almanya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerini maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının çevrim için yaptıkları toplantının ardından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna Maliye Bakanı'nın konuk olarak katıldığı toplantıda yer aldığını bildiren Lindner, "Rusya'ya karşı mevcut yaptırımların uygulanması konusunda fikir alışverişinde bulunduk ve ayrıca hangi ek yaptırımların alınabileceğine dair önerilerde bulunduk." dedi.

G7 dönem başkanı olan Almanya'nın bu önerileri değerlendireceğini belirten Lindner, "Rusya'yı siyasi, mali ve ekonomik olarak izole etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Lindner, ülkesinin yoksul ülkelere Kovid-19 aşılarına daha iyi erişim sağlama taahhütlerini artırdığını, Almanya'nın bunun için ilgili kurumlara 1,5 milyar dolar daha vereceğini de söyledi.

YORUMLAR
500
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Almanya'yı AB'nin lider askeri gücü olmaya mı itiyor? Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Almanya'yı AB'nin lider askeri gücü olmaya mı itiyor? Köln'de 'Barış Yürüyüşü' yapıldı Köln'de 'Barış Yürüyüşü' yapıldı

Maliye Bakanı, Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... G7 maliye bakanları Rusya'ya karşı ek yaptırımları görüştü - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Basın toplantısında "Korkaksın" çıkışı! İngiltere Başbakanı Johnson neye uğradığını şaşırdı
18:24 Batılı ülkeler rezervlerin yarısına erişimini dondurdu! Putin bu durum karşısında ne yapacak?
18:07 Vatandaşlar son anda yetişti! Yaşlı çift ailevi sorunlar sebebiyle el ele tutuşup intihar etmek istedi
18:04 24 bin TL'lik malzemeyi 4 bin TL'ye satmışlar! Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak
17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda ve Avusturya ile görüştü! Rusya-Ukrayna saldırıları ana gündem maddesiydi
17:54 Başkent Kiev'de büyük panik! Rusya tesisleri vuracağını açıkladı, halk ne yapacağını bilemedi
17:46 Gol kralı olmuştu! Ukraynalı futbolcu Martynenko, evine atılan bomba sonucu yaşamını yitirdi
17:39 Kerim Aktürkoğlu, Servet Çetin'in rekorunu kırmaya hazırlanıyor! Sadece 13 maçı kaldı
17:30 Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de saldırı düzenlenecek bölgelerin belirlendiğini açıkladı: Bir an önce uzaklaşın
17:04 2 yıldır forma şansı bulamayan Beşiktaşlı Jeremain Lens'ten çarpıcı açıklamalar: Durumum biraz garip çünkü gitmemi istiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 18:45:58. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... G7 maliye bakanları Rusya'ya karşı ek yaptırımları görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement