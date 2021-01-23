Son dakika: Gaffar Okkan'ın şehadetinin 20. yıl dönümü - Son Dakika

Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 5 meslektaşıyla şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın şehadetinin 20. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.

Kaya, mesajında, Sakarya'nın yetiştirdiği ve vatan uğruna şehit olan Okkan'ın, görev yaptığı süre boyunca birlik ve beraberliği pekiştirip, kentteki huzuru en üst seviyeye çıkardığını belirtti.

Şehit Gaffar Okkan'ın, yediden yetmişe her yaştan kişiyle sağladığı iyi ilişkilerle Diyarbakırlıların gönlünde taht kurduğunu aktaran Kaya, "20 yıl önce hain bir saldırı sonucu aramızdan ayrılan, bu toprakların onuru ve gururu olan şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan başta olmak üzere ülkemizin huzuru ve güvenliği uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.