Son dakika: Galatarasay maçı öncesi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Kovid-19'a rastlanmadı

Son dakika gelişmesine göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, yarın oynanacak Galatasaray maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve A takımı personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, yarın oynanacak Galatasaray maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve A takımı personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim Cumartesi günü mavi-beyazlı takımın sahasında konuk edeceği Galatasaray maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldı. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarının testleri negatif çıktı. Mavi beyazlı kulüp, bir başka açıklamasında ise futbolcusunun Kovid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor'a "geçmiş olsun mesajı" yayımladı. Açıklamada, "Trabzonspor Kulübünün Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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