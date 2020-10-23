Son dakika: Galatarasay maçı öncesi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Kovid-19'a rastlanmadı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, yarın oynanacak Galatasaray maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve A takımı personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim Cumartesi günü mavi-beyazlı takımın sahasında konuk edeceği Galatasaray maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldı.
Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarının testleri negatif çıktı.
Mavi beyazlı kulüp, bir başka açıklamasında ise futbolcusunun Kovid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor'a "geçmiş olsun mesajı" yayımladı.
Açıklamada, "Trabzonspor Kulübünün Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
- Kaynak: AA
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