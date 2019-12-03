Son Dakika! Galatasaray'a Feghouli ve Lemina şoku!

Son günlerde sakatlık sorunlarıyla boğuşan Galatasaray'a Sofiane Feghouli ve Mario Lemina'dan da kötü haber geldi.



Sarı kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi;



"MR tetkikleri uygulanan oyuncularımızdan Sofiane Feghouli'nin sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kısmı hasar, Mario Lemina'nın ise sağ arka uyluk arka adale grubunda zorlanma tespit edildi. Her iki oyuncumuzun da tedavilerine başlandı."