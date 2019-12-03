Son Dakika › Spor › Son Dakika! Galatasaray'a Feghouli ve Lemina şoku! - Son Dakika Spor
Son Dakika! Galatasaray'a Feghouli ve Lemina şoku!
6 saat önce
Son günlerde sakatlık sorunlarıyla boğuşan Galatasaray'a Sofiane Feghouli ve Mario Lemina'dan da kötü haber geldi.
Son günlerde sakatlık sorunlarıyla boğuşan Galatasaray'a Sofiane Feghouli ve Mario Lemina'dan da kötü haber geldi.
Sarı kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi;
"MR tetkikleri uygulanan oyuncularımızdan Sofiane Feghouli'nin sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kısmı hasar, Mario Lemina'nın ise sağ arka uyluk arka adale grubunda zorlanma tespit edildi. Her iki oyuncumuzun da tedavilerine başlandı."
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:18
Falcao'nun sakatlığıyla ilgili şok rapor! FIFPro açıkladı Galatasaray'da Lemina ve Feghouli sakatlandı! Mustafa Cengiz, Ömer Bayram'ın Pereira'ya müdahalesine tepki gösterdi! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması