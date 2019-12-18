SON DAKİKA | Galatasaray'a kayyum için mahkemeye başvurdular - Son Dakika
Son Dakika Spor SON DAKİKA | Galatasaray'a kayyum için mahkemeye başvurdular - Son Dakika Spor

SON DAKİKA | Galatasaray'a kayyum için mahkemeye başvurdular

6 saat önce

Demirören Haber Ajansı'nın servis ettiği habere göre; açılan davanın gerekçesi ise genel kurulun toplanarak Galatasaray Kulübü'ne kayyum atanması için yapıldığı yönünde bilgi alındı.

SON DAKİKA | Galatasaray'a kayyum için mahkemeye başvurdular, System.String[]

Demirören Haber Ajansı'nın servis ettiği habere göre; açılan davanın gerekçesi ise genel kurulun toplanarak Galatasaray Kulübü'ne kayyum atanması için yapıldığı yönünde bilgi alındı.


Hukuki dayanak olarak medeni hukukun 75. maddesinin gösterilerek yapılan başvuruda, mahkemeden seçimli genel kurul isteğiyle toplantının gerçekleştirilmesi talep edildi.


Yapılan başvurunun kabul edilmesi durumunda Galatasaray Kulübü'nü seçime götürecek bir kişi kayyum olarak yetkilendirilecek.


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Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:18 
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