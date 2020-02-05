Son Dakika: Galatasaray, Alanyaspor'a 2-0 yenildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika: Galatasaray, Alanyaspor'a 2-0 yenildi - Son Dakika Spor

Son Dakika: Galatasaray, Alanyaspor'a 2-0 yenildi

11 dakika önce

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Son Dakika: Galatasaray, Alanyaspor'a 2-0 yenildi, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan ev sahibi ekip, rövanş için büyük avantaj elde etti. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Bakasetas ve 55. dakikada Junior Fernandes kaydetti. Ev sahibi ekibin 90+3. dakikada Musa Çağıran ile attığı gol VAR kararı sonrası iptal edildi.

RÖVANŞ 12 ŞUBAT'TA

Mücadelenin rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR TARAFTARINDAN LİNNES'E ÇİÇEK

Van'daki çığ faciasında hayatını kaybedenler için maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu. Her iki takım taraftarları, maça yoğun ilgi gösterdi. 10 bin 842 kişilik statta tribünlerin büyük ölçüde dolduğu gözlendi. Öte yandan, Alanyaspor'un Norveçli taraftarları, maç öncesi Galatasaraylı oyuncu Martin Linnes'e çiçek verdi.

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:28 
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