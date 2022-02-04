Son Dakika: Galatasaray, Aytaç Kara'yla yollarını resmen ayrıldı! İşte yeni takımı - Son Dakika

Ara transfer döneminde kadroyu yapılandıran Galatasaray'da bir isimle daha yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda sezon başında transfer edilen Aytaç Kara, sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiralandı.

SEZON SONUNA KADAR GÖZTEPE FORMASI GİYECEK

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Göztepe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

SKOR KATKISI YOK

Aytaç Kara, Galatasaray formasıyla 12 maça çıkarken gol ya da asist yapma başarısı gösteremedi.