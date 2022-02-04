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Son Dakika: Galatasaray, Aytaç Kara'yla yollarını resmen ayrıldı! İşte yeni takımı - Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, Aytaç Kara'yla yollarını resmen ayrıldı! İşte yeni takımı

04.02.2022 20:41
Son Dakika: Galatasaray, Aytaç Kara'yla yollarını resmen ayrıldı! İşte yeni takımı

Son dakika: Galatasaray sezon başında renklerine bağladığı Aytaç Kara'yı Göztepe'ye kiraladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Göztepe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ara transfer döneminde kadroyu yapılandıran Galatasaray'da bir isimle daha yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda sezon başında transfer edilen Aytaç Kara, sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiralandı.

SEZON SONUNA KADAR GÖZTEPE FORMASI GİYECEK

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Göztepe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Aytaç Kara, Galatasaray formasıyla 12 maça çıkarken gol ya da asist yapma başarısı gösteremedi.

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Galatasaray, Aytaç Kara'yla yollarını resmen ayrıldı! İşte yeni takımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Galatasaray, Aytaç Kara'yla yollarını resmen ayrıldı! İşte yeni takımı - Son Dakika
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