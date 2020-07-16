Son dakika! Galatasaray, Barış Ermiş'i transfer etti! - Son Dakika

Son dakika! Galatasaray, Barış Ermiş'i transfer etti!

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, Milli oyuncu Barış Ermiş'i transfer ederek 2020-2021 sezonu için yerli oyuncu rotasyonunu tamamladı.

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, Milli oyuncu Barış Ermiş'i transfer ederek 2020-2021 sezonu için yerli oyuncu rotasyonunu tamamladı.

Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt


Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;


Takımımız yeni sezon iç transfer çalışmaları kapsamında beş yeni sözleşme imzaladı.


Son olarak TOFAŞ forması giyen ve milli takımımıza da yıllarca hizmet etmiş tecrübeli oyun kurucu Barış Ermiş yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giyecek. Geçtiğimiz sezonu MZT Skopje formasıyla geçiren ve alt yaş kategorilerinde milli takımımızın önemli oyuncularından olan 20 yaşındaki potansiyelli uzun Ragıp Berke Atar ise takımımıza yeni katılacak bir diğer isim olacak. Oyun kurucu rotasyonumuza derinlik katacak olan ve yine alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen 2000 doğumlu Eray Aydoğan da takımımızın bir diğer yeni transferi oldu.


Geçtiğimiz iki sezonda sarı kırmızılı formayı giyen oyuncularımız Ayberk Olmaz ve Caner Erdeniz ile ise sözleşme yenilendi. Hali hazırda kulübümüzle sözleşmeleri devam eden kaptanımız Göksenin Köksal ve genç yıldızımız Yiğit Arslan da gelecek sezon kadromuzda yer alacaklar.


Takımımızda dış transfer çalışmaları ise tüm hızıyla devam etmektedir ve kamuoyu kısa sürede gelişmelerden haber edilecektir.


Galatasaray ailesine yeni katılan oyuncularımıza hoş geldin dileklerimizi iletir, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmelerini temenni ederiz.


Barış Ermiş, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:24 

Son Dakika Spor Son dakika! Galatasaray, Barış Ermiş'i transfer etti! - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi 19:19 Otoyol kenarında bulunan yabancı uyruklu şahsın sır ölümü çözülmeyi bekliyor 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:41 4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi
20:07
Otoyol kenarında bulunan yabancı uyruklu şahsın sır ölümü çözülmeyi bekliyor
19:19
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
16:41
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
16:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 21:45:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Galatasaray, Barış Ermiş'i transfer etti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]