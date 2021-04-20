(son dakika) Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetici Mahmut Recevik'in istifasını istedi

Düşünmek için süre isteyen Recevik'e Başkan Cengiz şu cümle ile cevap verdi: Önümüzdeki hafta toplantıya gelmene gerek yokSerhan Türk, İstanbul DHAGalatasaray Yönetimi'nde çıkan çatlak sesler bugün başka bir boyut kazandı.

Düşünmek için süre isteyen Recevik'e Başkan Cengiz şu cümle ile cevap verdi: Önümüzdeki hafta toplantıya gelmene gerek yok Serhan Türk, İstanbul DHA Galatasaray Yönetimi'nde çıkan çatlak sesler bugün başka bir boyut kazandı. Başkan Mustafa Cengiz, yönetim toplantısında yaşananları paylaşan yönetici Mahmut Recevik'ten bugün istifasını istedi. Başkan Cengiz yöneticisine "dostça ayrılalım" derken Mahmut Revecik ise düşünmek için süre istedi. Bunun üzerine Mustafa Cengiz son sözünü söyleyerek "Önümüzdeki hafta toplantıya gelmene gerek yok" ifadesini kullandı.



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