Son Dakika | Galatasaray bu sezon 1 derbi kazandı - Son Dakika
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Son Dakika | Galatasaray bu sezon 1 derbi kazandı

10.04.2022 22:47
Son Dakika | Galatasaray bu sezon 1 derbi kazandı

Son dakika haberi... Galatasaray bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.

Galatasaray bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Aslan bu maçla birlikte bu sezonki Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerini tamamladı. Cimbom iki ezeli rakibi ile oynadığı 4 müsabakada 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 2 karşılaşmada rakibine evinde 2-1, Kadıköy'de de 2-0'lık skorlarla yenildi. Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasında ise siyah-beyazlıları 2-1 mağlup etti.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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