Son Dakika: Galatasaray, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika: Galatasaray, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika Spor

Son Dakika: Galatasaray, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı

12 dakika önce

Son dakika: Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Rizespor'un golü Boldrin'den gelirken Galatasaray'ın golünü Emre Akbaba kaydetti.

Son Dakika: Galatasaray, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor'un golünü 38. dakikada Boldrin kaydetti. Galatasaray'ın golü ise 39. dakikada Emre Akbaba'dan geldi. 90+2. dakikada Emre Mor'un attığı gol VAR kararı sonrası iptal edildi. Mücadelenin rövanşı 23 Ocak Perşembe günü saat20:30'da oynanacak.

LİNNES İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sezon başında lisansı çıkarılmayan ve kadroda yer almayan Martin Linnes'i de ikinci yarı için Türkiye Futbol Federasyonuna isminin bildirilmesiyle Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11'de sahaya sürdü.

YENİ TRANSFER GARMASH SAHADA

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmaya Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Marcao, Ryan Donk, Martin Linnes, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Radamel Falcao ilk 11'i ile çıktı. Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal da ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculara görev verdi. Yeşil-mavili ekibin yeni transferi Ukranyalı Denys Garmash da ilk 11'de şans buldu.

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Emre Akbaba, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:25 
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