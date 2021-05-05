Son Dakika: Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurulu Toplantısı iptal edildi - Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurulu Toplantısı iptal edildi

05.05.2021 20:12
Son Dakika: Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurulu Toplantısı iptal edildi, System.String[]

Son dakika: Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurulu Toplantısı iptal edildi. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, ''17 Mayıs 2021 tarihinde açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptaline karar verilmiştir'' ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, 29 Mayıs'ta yapılması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurulu iptal edildiğini açıkladı. Galatasaray, yapılacak seçimin, yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihe kadar iptal edildiğini açıkladı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

13 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Tüzüğümüzün 27. maddesi uyarınca ilk toplantısı 22 Mayıs 2021, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantısı 29 Mayıs 2021 tarihinde olmak üzere Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiş ise de;

Karar tarihinden sonra İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 15.04.2021 tarihli ve 32 sayılı toplantısında, Sivil toplum kuruluşlarının genel kurul da dahil olmak üzere, yapacakları her türlü geniş katılımlı etkinliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izin verilmemesine karar verilmiştir.

Pandemi ile ilgili son gelişmelere istinaden 27.04.2021 tarihinde yayınlanan Genelge ile kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05:00'e kadar başta sokağa çıkma kısıtlaması, şehirlerarası seyahat kısıtlaması dahil olmak üzere ülke genelinde tam kapanmaya gidilmiştir.

Tüzüğün Dördüncü Bölüm "Seçim Öncesi İşleri" başlığı altında düzenlenen 61. maddesi gereği Kulüp Başkanlığına aday olabilmek için seçimin yapılacağı Genel Kurula katılma hakkına sahip olan en az 100 üyenin imzası ile adaylık başvurusunda bulunacak kişiyi Divan Kurulu Başkanlığına önermesi ve önerilen Başkan adayının Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulunda görev alacak asil ve yedek üyelerin listesini imzalayarak en geç Seçim Genel Kurulu birinci toplantı tarihinden 15 (on beş) gün önce saat 18:00'a kadar imza karşılığında Divan Kurulu Başkanlığına teslim yükümlülüğü bulunmaktadır. Tüzük hükmü nedeniyle Başkan adayları bu yükümlülüklerini 7 Mayıs 2021 saat 18:00'e kadar yerine getirmeleri gerekmekte olup bu süreç TAM KAPANMA dönemi içine denk gelmektedir.

Bununla birlikte Tüzüğümüzün 27. maddesi gereği seçimli genel kurul toplantılarının Mayıs ayının ikinci yarısında hafta sonu tatil günlerinden birinde yapılma zorunluluğu bulunmaktadır. 17 Mayıs 2021 tarihinden sonra ise kapanma tedbirlerinin yanı sıra hafta sonları sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmeyeceği de bilinmemektedir.

Söz konusu idari tedbirler ve kısıtlama kararları dikkate alınarak, adaylık başvurularının sağlıklı olarak yapılamaması ve seçimli toplantının tüzük hükümlerine uygun gerçekleşememe ihtimalleri de dikkate alındığında katılımcı sayısının dolayısıyla temsil niteliğinin daha yüksek olacağı demokratik bir ortamda genel kurul yapılabilmesi adına, yukarıda zikredilen seçimli olağan genel kurul toplantı tarihlerinin 17 Mayıs 2021 tarihinde açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptaline karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son Dakika: Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurulu Toplantısı iptal edildi

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Son Dakika Spor Son Dakika: Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurulu Toplantısı iptal edildi - Son Dakika Spor


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