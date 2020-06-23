Son dakika! Galatasaray'da Adem Büyük'ün cezası 2 maça indirildi - Son Dakika

Son dakika! Galatasaray'da Adem Büyük'ün cezası 2 maça indirildi

TFF Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Galatasaraylı Adem Büyük'ün cezasının 2 maça indirildiğini açıkladı.

TFF Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Galatasaraylı Adem Büyük'ün cezasının 2 maça indirildiğini açıkladı.

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TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;


TFF Tahkim Kurulu 23 Haziran 2020 günlü (22) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)


1. E.2020/125 - K.2020/ 129


Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük ile ilgili PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/800 K.2019-2020/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;


Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük'ün ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL cezasının; futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.667,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile,


Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,


Karar verilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Galatasaray, Adem Büyük, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 08:23 

Son Dakika Spor Son dakika! Galatasaray'da Adem Büyük'ün cezası 2 maça indirildi - Son Dakika Spor
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