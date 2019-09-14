Son dakika... Galatasaray'da Belhanda ameliyat oldu...

Veysel Sarı'nın sert darbesi ile sakatlanan Belhanda'nın gece maç sonrası filmleri çekildi ve oyuncunun çenesindeki kırıklar nedeniyle bıçak altına yattığı öğrenildi.



GALATASARAY AÇIKLADI!



Sarı kırmızılı kulüp, Belhanda hakkında şu açıklamayı yaptı:



" Younes Belhanda'nın yapılan tetkiklerinde çene sol taraf mandibula kemiğinde ve çene sağ taraf ön bölgede olmak üzere iki kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuz, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Zeynep Sevim başkanlığında bugün sabah erken saatlerde başarılı bir operasyon geçirmiştir."