Son Dakika Haberleri: SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
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SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku

6 saat önce

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sol topuğunda ağrı hisseden Younes Belhanda, tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı.

SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku, System.String[]

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Sol topuğunda ağrı hisseden Younes Belhanda, tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı. Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almayacak olan oyuncumuz, İstanbul'a döndü."

Younes Belhanda, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:50 
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