SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
6 saat önce
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sol topuğunda ağrı hisseden Younes Belhanda, tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sol topuğunda ağrı hisseden Younes Belhanda, tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı. Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almayacak olan oyuncumuz, İstanbul'a döndü."
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:50
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