Son Dakika | Galatasaray'da beşinci imza! Transfer Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | Galatasaray'da beşinci imza! Transfer Haberleri - Son Dakika Spor

Son Dakika | Galatasaray'da beşinci imza! Transfer Haberleri

7 saat önce

Galatasaray transferde durmak bilmiyor.

Son Dakika | Galatasaray'da beşinci imza! Transfer Haberleri, System.String[]

Galatasaray transferde durmak bilmiyor. İkinci devreye bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transferler art arda geliyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılı yönetimin, Seko Fofana'yı kiralamak için İtalyanlarla görüşmelere başladığı duyuruldu.


Monaco'dan Henry Onyekuru, Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi ve Sekidika'yı da kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bir transferi daha bitirmek istiyor.


Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanıyor. 4 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemine hızlı giriş yapan sarı kırmızılılarda, yeni isimler gelmeye devam ediyor.


Monaco'dan Henry Onyekuru, Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi ve Sekidika'yı da kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, 10 numara transferi için kolları sıvadı.


Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar, isimleri bir bir masaya koyuyor.


Galatasaray orta saha pozisyonu için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılı yöneticilerin, Udinese'de forma giyen Seko Fofana için harekete geçtiği iddia edildi.


Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakan ve göndermeyi düşünen Cimbom, 24 yaşındaki futbolcuyu istiyor.


Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılı yönetimin, başarılı futbolcuyu kiralamak için İtalyanlarla görüşmelere başladığı duyuruldu.


SCHALKE İLE YARIŞIYOR


Bu arada Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04'ün de Fofana transferinde Galatasaray ile yarıştığı ifade edildi. Almanların da Udinese'ye teklif yaptığı, yanıt beklediği öğrenildi. İtalyanların iki kulübün teklifini inceleyeceği ve buna göre bir karar vereceği bildirildi.


24 yaşındaki Fildişili, bu sezon 15 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Fofana'nın Galatasaray'dan yana tavır alabileceği vurgulandı. (Sabah)


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Henry Onyekuru, Fatih Terim, Galatasaray, Leipzig, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:54 
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