Son Dakika: Galatasaray'da Emre Akbaba sahaya indi

Galatasaray'da geçen yıl şanssız bir şekilde ayağı kırılan Emre Akbaba, bu sabah düz koşulara başladı.



Bu gelişme sarı kırmızılı teknik heyeti oldukça mutlu etti. Akbaba'nın, geçtiğimiz sezonun sonunda oynanan Rizespor maçında talihsiz şekilde ayağı kırılmıştı.



Fenerbahçe derbisi öncesi basına açık şekilde gerçekleşen idman öncesi Feghouli ile Fatih Terim, baısn mensuplarına açıklamalar yaptı.



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