Son Dakika Haberleri: Son Dakika: Galatasaray'da Emre Akbaba sahaya indi
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Son Dakika: Galatasaray'da Emre Akbaba sahaya indi

1 saat önce

Galatasaray'da geçen yıl şanssız bir şekilde ayağı kırılan Emre Akbaba, bu sabah düz koşulara başladı.

Son Dakika: Galatasaray'da Emre Akbaba sahaya indi, System.String[]

Galatasaray'da geçen yıl şanssız bir şekilde ayağı kırılan Emre Akbaba, bu sabah düz koşulara başladı.


Bu gelişme sarı kırmızılı teknik heyeti oldukça mutlu etti. Akbaba'nın, geçtiğimiz sezonun sonunda oynanan Rizespor maçında talihsiz şekilde ayağı kırılmıştı.


Fenerbahçe derbisi öncesi basına açık şekilde gerçekleşen idman öncesi Feghouli ile Fatih Terim, baısn mensuplarına açıklamalar yaptı.


Detaylar geliyor...


Emre Akbaba, Galatasaray, Rizespor, Sabah, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:25 
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