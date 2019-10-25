Son Dakika | Galatasaray'da Falcao'ya teşhis 2 Ekim'de kondu!

Ali Naci KÜÇÜK



1 Ekim'de Paris Saint Germain (PSG) karşısında oynadık tan sonra Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Real Madrid maçlarında forma giyemeyen ve takımla antrenmanlara çıkamayan Kolombiyalı futbolcu, dün de özel çalışma yaptı. Fizyoterapist eşliğinde idman yapan Falcao'nun sakatlığı ile ilgili bugüne dek hiç bilinmeyen bir detay ortaya çıktı...



'3 hafta fizyoterapistle çalış' denildi



Falcao'nun en az 3 hafta oynamayacağının 2 Ekim'de belli olduğu ifade edildi. Hürriyet'in edindiği bilgiye göre olay şöyle gelişti: 1 Ekim'de PSG maçında forma giyen Falcao, aşil tendonunda şiddetli ağrılar oluşunca kulüpten izin alarak ertesi gün İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti. Burada yıllardır birlikte çalıştığı özel doktoruna muayene olan Kolombiyalı futbolcuya özel bir iğne yapıldı. Ancak iğne yapılırken, 3 hafta normal antrenmanlara çıkmayıp topa dokunmaması ve fizyoterapist eşliğinde özel çalışması gerektiği kendisine bildirildi. 3 Ekim'de İstanbul'a dönen Falcao, bu durumu kulüp yetkililerine aktardı.



Beşiktaş derbisine yetişebilir



Tedavisinin daha sonraki aşaması Galatasaray Kulübü Sağlık Kurulu tarafından başarılı bir şekilde devam ettirilen Falcao'nun bugünden itibaren takımla birlikte antrenmanlara başlaması ve topla buluşması bekleniyor. Kolombiyalı futbolcu idmana çıkar ve kendisini iyi hissederse, Beşiktaş maçının kadrosuna alınma ihtimali ortaya çıkacak. Teknik direktör Fatih Terim'in, oynayacak duruma gelmesi halinde ünlü futbolcuyu pazar günkü derbide yedek kulübesinde oturtması bekleniyor. Falcao bu maça da yetişmezse gelecek hafta yapılacak idmanlarda takımla çalışacak.·