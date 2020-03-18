Son Dakika! Galatasaray'da Fatih Terim'den corona virüs kararı...

Galatasaray'da corona virüs nedeniyle antrenman saatleri değişti. Ali Naci Küçük'ün haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hafta içindeki idmanlarını her zaman gündüz yaparken antrenman saati ile alakalı önemli bir değişikliğe gitti.



Futbolcularının sağlığını ve hassasiyetini göz önüne alan Fatih Terim, çalışmayı 17: 00'ye aldı.



Bu değişikliğin nedeni ise corona virüs salgını ve alınacak tedbirler hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 16 bakan ve Bilim Kurulu ile yapacağı toplantı...



Yapılacak zirveden liglerin ertelenmesi kararı çıkarsa antrenman iptal edilecek.



BERNA GÖZBAŞI: "FUTBOLCULAR MAÇA MASKEYLE Mİ ÇIKSIN?"



Öte yandan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da Cumhurbaşkanı'nın kararını beklediklerini söylerken "Futbolcular maça maskeyle mi çıksın? Böyle bir şey olabilir mi? Kulüpler Birliği'nin whatsapp grubu var, orada herkes fikrini söylüyor! Kulüpler Birliği Başkanı da Cumhurbaşkanımızın kararını bekliyor" şeklinde konuştu.



