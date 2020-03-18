Son Dakika! Galatasaray'da Fatih Terim'den corona virüs kararı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika! Galatasaray'da Fatih Terim'den corona virüs kararı... - Son Dakika Spor

Son Dakika! Galatasaray'da Fatih Terim'den corona virüs kararı...

6 saat önce

Galatasaray'da corona virüs nedeniyle antrenman saatleri değişti.

Son Dakika! Galatasaray'da Fatih Terim'den corona virüs kararı..., System.String[]

Galatasaray'da corona virüs nedeniyle antrenman saatleri değişti. Ali Naci Küçük'ün haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hafta içindeki idmanlarını her zaman gündüz yaparken antrenman saati ile alakalı önemli bir değişikliğe gitti.


Futbolcularının sağlığını ve hassasiyetini göz önüne alan Fatih Terim, çalışmayı 17: 00'ye aldı.


Bu değişikliğin nedeni ise corona virüs salgını ve alınacak tedbirler hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 16 bakan ve Bilim Kurulu ile yapacağı toplantı...


Yapılacak zirveden liglerin ertelenmesi kararı çıkarsa antrenman iptal edilecek.


BERNA GÖZBAŞI: "FUTBOLCULAR MAÇA MASKEYLE Mİ ÇIKSIN?"


Öte yandan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da Cumhurbaşkanı'nın kararını beklediklerini söylerken "Futbolcular maça maskeyle mi çıksın? Böyle bir şey olabilir mi? Kulüpler Birliği'nin whatsapp grubu var, orada herkes fikrini söylüyor! Kulüpler Birliği Başkanı da Cumhurbaşkanımızın kararını bekliyor" şeklinde konuştu.


Fatih Terim, Galatasaray, Ali Naci, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:55 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak
Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi Koronavirüs testi pozitif çıkan Matuidi, hastalığın belirtilerini taşımadığını açıkladı
Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz         
13:36
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı         
12:22
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı         
11:12
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı         
10:55
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu         
10:43
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı         
08:53
Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare         
08:47
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak         
08:16
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi         
07:25
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi         
00:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 21:36:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika! Galatasaray'da Fatih Terim'den corona virüs kararı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]