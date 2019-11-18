Son Dakika Haberleri: Son dakika! Galatasaray'da Fernando Muslera şoku!
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Son dakika! Galatasaray'da Fernando Muslera şoku!

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Son dakika! Galatasaray'da Fernando Muslera şoku!, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılar, ayrıca Muslera ve Babel'in sakatlıkları sebebiyle milli takımlarının kamplarından ayrıldıklarını duyurdu.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra interval koşular yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Muslera ve Babel kadrodan çıkarıldı


Macaristan ile oynadıkları maçın ardından bel ağrıları nedeniyle Uruguay Milli Takımı kampından ayrılan Fernando Muslera ve Hollanda Milli Takımı'nda sol dizinden yaşadığı sakatlık sonrası kadrodan çıkarılan Ryan Babel'in sağlık durumları hakkındaki açıklama da oyuncuların İstanbul'a döndükten sonra gerçekleştirilecek tetkiklerinin ardından yapılacak.


Falcao'nun tedavisine devam edildi


Aslan'da ayrıca Şener Özbayraklı, Younes Belhanda ve Radamel Falcao'nun tedavilerine devam edildi. Florin Andone de kendisi için hazırlanan özel dizlik eşliğinde salon çalışmalarına devam etti.


Japonya Milli Takımı kampında yer alan Yuto Nagatomo ve Türkiye 20 Yaş Altı Milli Takımı kampından dönen Yunus Akgün, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.


Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:15 
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Galatasaray'a Muslera şoku! Kadrodan çıkarıldı
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