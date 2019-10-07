Son Dakika: Galatasaray'da hedef tahtasındaki 4 isim! Selçuk İnan'ın da üzeri çizildi...

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90 dakika sonunda sahada ortaya konan futbola tepki gösterip "Kendime de eksi puan yazıyorum" diyen Terim adeta, ocak ayındaki ara transferde operasyona imza atacağının sinyallerini verdi. Tecrübeli teknik adam, "Galatasaraylılar sabretsin. Ocak'ta neler olacak göreceksiniz. Galatasaray forması giyenlerin böyle bir şeye hakkı yok. Bunlar değişecek" sözleri ile bazı oyuncularını açık şekilde eleştirdi.



Ortaya Taylan veya Jimmy



G. Saray Teknik Direktörü Terim'in sahadaki müadelesini beğenmediği ve üstünü çizdiği dört ismin Selçuk İnan, Mariano, Yuto Nagatomo ve Younes Belhanda olduğu öğrenildi. Jean Michael Seri'nin zehirlenmesi sonrasında Selçuk İnan'a ilk 11'de şans veren Fatih Terim'in, tecrübeli oyuncusunun saha içindeki oyunu sonrasında bu tercihi nedeniyle büyük bir pişmanlık yaşadığı belirtildi. Selçuk'un maç boyunca birçok pozisyonda topa koşamaması, fiziksel olarak sahadaki görüntüsü ile üzerinin çizilmesine neden oldu. Terim'in kalan süreçte Seri'ye alternatif olarak Taylan veya Jimmy'ye şans vereceği öğrenildi.



Belhanda da radara girdi



Hedefte olan diğer iki isim ise Galatasaray'ın bekleri Nagatomo ve Mariano… Sezon sonunda kontratları sona erecek olan Mariano ve Nagatomo da, artık zayıf halka haline geldi. Her iki futbolcu da kızağa çekilecek, bu ikilinin yerine de beklere Şener Özbayraklı ile Ömer Bayram- Emre Taşdemir ikilisinden biri monte edilecek. Belhanda da, saha içindeki mücadelesi ve performansı ile Terim'in beğenmediği, eleştirdiği isimler arasında yerini aldı. Basit top kayıpları, mücadele gücündeki anormal düşüş, saha içinde sorumluluk almaması nedeniyle Belhanda da, artık radara girdi.