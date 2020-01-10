Son dakika | Galatasaray'da Henry Onyekuru kamp kadrosuna alınmadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika | Galatasaray'da Henry Onyekuru kamp kadrosuna alınmadı - Son Dakika Spor

Son dakika | Galatasaray'da Henry Onyekuru kamp kadrosuna alınmadı

6 saat önce

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bugün Antalya'ya gidiyor.

Son dakika | Galatasaray'da Henry Onyekuru kamp kadrosuna alınmadı, System.String[]

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:


"Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bugün Antalya'ya gidiyor.


Sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 10.00'da Antalya'ya uçacak olan Galatasaray kafilesi, 14 Ocak 2020 Salı gününe dek kamp çalışmalarını burada sürdürecek.


Antalya'da oynayacağı iki hazırlık maçına çıkacak olan takımımız, bugün TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile karşılaşacak. Kamp çalışmalarının gerçekleştirileceği Sueno Hotels Golf Belek'e ait tesislerdeki mücadele, saat 16.00'dan itibaren Galatasaray TV'den canlı olarak ekranlara gelecek.


Galatasaray, ikinci hazırlık maçını ise TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a karşı oynayacak. Sueno Hotels Golf Belek'teki müsabaka, 11 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.


Antalya'daki kamp hazırlıkları sonrası Salı günü Trabzon'a uçacak olan Galatasaray, ardından karayoluyla Rize'ye geçerek Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk ayağında Rizespor ile 15 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 20.30'da deplasmanda oynayacağı maç için Rize'de kampa girecek.


Takımımız, bu karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönerek Süper Lig'in 18. haftasında Denizlispor'u Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda konuk edeceği maçın hazırlıklarına başlayacak.


Galatasaray'ın Sueno Hotels Golf Belek'te yapacağı kampın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:


Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Emre Mor, Mario Lemina.


Ağır enfeksiyon geçiren Henry Onyekuru, kamp kadrosunda bulunmuyor."

Galatasaray, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:52 
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