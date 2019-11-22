Son Dakika Haberleri: SON DAKİKA | Galatasaray'da Luyindama sezonu kapattı
Son Dakika Spor SON DAKİKA | Galatasaray'da Luyindama sezonu kapattı - Son Dakika Spor

SON DAKİKA | Galatasaray'da Luyindama sezonu kapattı

6 saat önce

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Christian Luyindama'nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış...

SON DAKİKA | Galatasaray'da Luyindama sezonu kapattı, System.String[]

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:


" Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Christian Luyindama'nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır."


Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, 'Bu sakatlık dünya genelinde ortalama 7 ayda tedavi edilir. Oyuncunun milli takımının bu sakatlığı gözden kaçırması büyük skandal." dedi.


Luyindama'nın 2-3 hafta içinde ameliyat olması planlanıyor.


Galatasaray'ın evinde Real Madrid'e 1-0 yenildiği maçın özetini hatırlıyoruz...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Christian Luyindama, Gambiya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'den sponsorluk haberlerine yalanlama
MHP, erken seçim için tavrını ortaya koydu: Öyle bir ihtimal yok Galatasaray'da Luyindama şoku: Sezonu kapattı "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili Bahçeli'den açıklama: Kılıçdaroğlu bu türbülans kolay kolay çıkamaz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 19:56:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SON DAKİKA | Galatasaray'da Luyindama sezonu kapattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]