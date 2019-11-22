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SON DAKİKA | Galatasaray'da Luyindama sezonu kapattı
6 saat önce
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Christian Luyindama'nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış...
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
" Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Christian Luyindama'nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır."
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, 'Bu sakatlık dünya genelinde ortalama 7 ayda tedavi edilir. Oyuncunun milli takımının bu sakatlığı gözden kaçırması büyük skandal." dedi.
Luyindama'nın 2-3 hafta içinde ameliyat olması planlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:28
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