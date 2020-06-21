Geçirdiği rahatsızlık sonrasında yoğun tedavi gören Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı takımın ligdeki kritik Gaziantep FK maçında yalnız bırakmayacak.
Başkan Cengiz, Galatasaray'ın bu akşam Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmayı Türk Telekom Stadyumu'nda locada izleyecek.
'SENİN İÇİN ŞAMPİYON OLACAĞIZ'
Galatasaray'da yöneticiler, geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçı öncesi Mustafa Cengiz'i ziyaret etmiş ve şampiyonluk sözü vermişti. Yöneticiler, "Başkanım senin için şampiyon olacağız" sözlerini kullanmıştı.
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21.06.2020 23:02:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika! Galatasaray'da Mustafa Cengiz takımını yalnız bırakmıyor - Son Dakika